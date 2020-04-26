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В Северной Корее сообщают об активной деятельности Ким Чен Ына

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На фоне слухов о болезни и смерти лидера КНДР Ким Чен Ына Государственное радио Северной Кореи в воскресенье утром сообщило об активной деятельности лидера страны. Информацию об этом передает южнокорейское агентство «Ренхап».

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«Товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён», — говорится в сообщении радиостанции.

В какой конкретной форме Ким Чен Ын передал благодарность не уточняется.

Самчжиён — новый город, строительство которого завершилось в конце прошлого года. В церемонии участвовал сам северокорейский лидер.

Вечером в субботу, 25 апреля, глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заявил, что появившиеся ранее сообщения о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не соответствуют действительности.

Ранее в субботу издание New York Post сообщило о возможной смерти северокорейского лидера. По данным журналистов, заместитель директора гонконгского спутникового телевидения HKSTV утверждал, что Ким Чен Ын мертв, ссылаясь на «очень солидный источник».

Ранее 25 апреля стало известно, что власти Китая направили в Северную Корею группу медицинских экспертов. По мнению агентства Reuters, это связано с появившейся ранее информацией о возможных проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына, о котором сообщали некоторые американские СМИ, не соответствуют действительности.

Впервые сообщения о якобы ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера появились 21 апреля. Как сообщал американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США, здоровье Ким Чен Ына пошатнулось после перенесенной хирургической операции. С 11 апреля глава КНДР не появлялся на публике и впервые за восемь лет пропустил торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда Ким Ир Сена.

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