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В американских СМИ появились слухи о возможной смерти Ким Чен Ына

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Издание New York Post сообщило о возможной смерти северокорейского лидера. По данным журналистов, заместитель директора гонконгского спутникового телевидения HKSTV утверждал, что Ким Чен Ын мертв, ссылаясь на «очень солидный источник».

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В других неподтвержденных сообщениях, приписываемых высокопоставленным партийным источникам в Пекине, говорилось, что операция прошла неудачно, потому что руки хирурга сильно дрожали.

При этом издание отмечает, что располагает только слухами.

Японские СМИ утверждают, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в вегетативном состоянии после операции на сердце. Как сообщает Fox News, японский журнал Shūkan Gendai написал об ухудшении состояния северокорейского лидера со ссылкой на хирурга, который участвовал в его лечении. Медик рассказал, что слишком нервничал во время операции. В итоге хирургическое вмешательство привело лидера КНДР к вегетативному состоянию.

Ранее 25 апреля стало известно, что власти Китая направили в Северную Корею группу медицинских экспертов. По мнению агентства Reuters, это связано с появившейся ранее информацией о возможных проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына, о котором сообщали некоторые американские СМИ, не соответствуют действительности.

22 апреля зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал Джон Хайтен заявил, что у Пентагона нет данных о состоянии здоровья лидера КНДР, как и оснований полагать, что он более не контролирует вооруженные силы своей страны.

Впервые сообщения о якобы ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера появились 21 апреля. Как сообщал американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США, здоровье Ким Чен Ына пошатнулось после перенесенной хирургической операции. С 11 апреля глава КНДР не появлялся на публике и впервые за восемь лет пропустил торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда Ким Ир Сена.

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