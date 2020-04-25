Дипломат опроверг информацию о смерти Ким Чен Ына

Глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заявил, что появившиеся ранее в субботу, 25 апреля, сообщения о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не соответствует действительности.

«Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной», — цитирует его Bloomberg.

Ранее в субботу издание New York Post сообщило о возможной смерти северокорейского лидера. По данным журналистов, заместитель директора гонконгского спутникового телевидения HKSTV утверждал, что Ким Чен Ын мертв, ссылаясь на «очень солидный источник».

Ранее 25 апреля стало известно, что власти Китая направили в Северную Корею группу медицинских экспертов. По мнению агентства Reuters, это связано с появившейся ранее информацией о возможных проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына, о котором сообщали некоторые американские СМИ, не соответствуют действительности.

Впервые сообщения о якобы ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера появились 21 апреля. Как сообщал американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США, здоровье Ким Чен Ына пошатнулось после перенесенной хирургической операции. С 11 апреля глава КНДР не появлялся на публике и впервые за восемь лет пропустил торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда Ким Ир Сена.