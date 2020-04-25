Китай отправил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына

Власти Китая направили в Северную Корею группу медицинских экспертов, сообщило в субботу со ссылкой на неназванные источники агентство Reuters. По мнению агентства, это связано с появившейся ранее информацией о возможных проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына.

По данным источников агентства, 23 апреля в КНДР отправилась делегация, которую возглавил высокопоставленный представитель международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК).

Однако пока отдел ЦК КПК и МИД Китая не подтвердили информацию о поездке и ее возможной связи со слухами о здоровье руководителя Северной Кореи.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына, о котором сообщали некоторые американские СМИ, не соответствуют действительности.

22 апреля зампредседателя Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что у Пентагона нет данных о состоянии здоровья лидера КНДР, как и оснований полагать, что он более не контролирует вооруженные силы своей страны.

Впервые сообщения о якобы ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера появились 21 апреля. Как сообщал американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США, здоровье Ким Чен Ына пошатнулось после перенесенной хирургической операции. С 11 апреля глава КНДР не появлялся на публике и впервые за восемь лет пропустил торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда Ким Ир Сена.