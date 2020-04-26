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Японские СМИ заявили о дрожании рук у оперировавшего Ким Чен Ына врача

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Врач, который оперировал северокорейского лидера Ким Чен Ына, сильно нервничал, у него дрожали руки, из-за чего операция продлилась восемь минут вместо одной минуты. Об этом сообщил японский еженедельник «Сюкан Гэндай» в пятницу, 24 апреля.

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Автор материала Даисукэ Кондо сослался на подробности, которые ему сообщил источник в китайских медицинских кругах. По предварительной информации, Ким Чен Ын в ходе осмотра региона внезапно схватился за сердце и упал.

Сопровождавшая лидера КНДР группа врачей провела массаж сердца Ким Чен Ыну, а после доставила в ближайшую больницу. Северная Корея срочно запросила помощи у Китая, в страну спецбортом были направлены 50 специалистов с оборудованием.

Однако северокорейские врачи решили, что Ким Чен Ын может не выжить, если дожидаться китайских медиков, и приняли решение о срочной операции по установке стента в сердце. Издание отмечает, что сама по себе данная операция несложная и занимает примерно одну минуту.

«Однако проводивший операцию хирург сильно нервничал, у него дрожали руки. Опыта проведения операций на таких же полных пациентах у него не было. Поэтому на установку стента ушло восемь минут», — заявил источник японской газеты.

Ранее в субботу издание New York Post сообщило о возможной смерти северокорейского лидера. По данным журналистов, заместитель директора гонконгского спутникового телевидения HKSTV утверждал, что Ким Чен Ын мертв, ссылаясь на «очень солидный источник». В свою очередь, глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заявил, что данная информация не соответствует действительности.

Впервые сообщения о якобы ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера появились 21 апреля. Как сообщал американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США, здоровье Ким Чен Ына пошатнулось после перенесенной хирургической операции. С 11 апреля глава КНДР не появлялся на публике и впервые за восемь лет пропустил торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда Ким Ир Сена.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына, о котором сообщали некоторые американские СМИ, не соответствуют действительности.

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