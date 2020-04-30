В ООН заявили об отсутствии информации о состоянии Ким Чен Ына

Организация Объединенных Наций не располагает информацией касательно состояния здоровья председателя КНДР Ким Чен Ына. Об этом в четверг, 30 апреля, заявил во время пресс-конференции Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«У нас нет никакой информации из КНДР о состоянии Ким Чен Ына», — цитирует его «РИА Новости».

Накануне американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что политика Вашингтона в отношении Пхеньяна не зависит от того, кто находится у власти в КНДР, США по-прежнему будут настаивать на денуклеаризации Корейского полуострова.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля и впервые за восемь лет пропустил торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда Ким Ир Сена. Позднее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США заявил о проблемах у северокорейского лидера после хирургического вмешательства. Источник Daily NK утверждает, что операция была проведена 12 апреля, она связана с сердечно-сосудистой системой. На данный момент северокорейский лидер якобы восстанавливается на даче неподалеку от Пхеньяна, которая расположена рядом с медучреждением.

New York Post и вовсе допускает кончину Ким Чен Ына. Японские СМИ утверждают, что лидер КНДР находится в вегетативном состоянии после операции на сердце.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что подобные сообщения о здоровье Ким Чен Ына не соответствуют действительности. 26 апреля руководитель депутатской группы дружбы с парламентом КНДР Казбек Тайсаев после встречи с послом Северной Кореи сообщил, что не получил подтверждений об ухудшении состояния здоровья северокорейского руководителя.

27 апреля в Южной Корее опровергли предположения о гибели лидера КНДР. Отмечалось, что глава соседнего государства находится в городе Вонсане с 13 апреля и чувствует себя хорошо.