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В Кремле заявили об отсутствии информации о здоровье Ким Чен Ына

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кремль не обладает данными о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил во вторник, 28 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Нет, мы не располагаем официальной информацией», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Впервые сообщения о якобы ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера появились 21 апреля. Как сообщал американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США, здоровье Ким Чен Ына пошатнулось после перенесенной хирургической операции. С 11 апреля глава КНДР не появлялся на публике и впервые за восемь лет пропустил торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда Ким Ир Сена.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына, о котором сообщали некоторые американские СМИ, не соответствуют действительности.

27 апреля в Южной Корее опровергли предположения о гибели лидера КНДР. Отмечалось, что глава соседнего государства находится в городе Вонсане с 13 апреля и чувствует себя хорошо.

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