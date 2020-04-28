В Госдуме прокомментировали состояние здоровья Ким Чен Ына

Северокорейский лидер Ким Чен Ын продолжает работать. Такое заявление во вторник, 28 апреля, сделал руководитель депутатской группы дружбы с парламентом КНДР Казбек Тайсаев (КПРФ) со ссылкой на представителя посольства Северной Кореи в России.

«Всё нормально, он (Ким Чен Ын. — Ред.) работает, направил телеграмму президенту Южно-Африканской Республики по случаю национального праздника», — цитирует его «РИА Новости».

Депутат призвал дождаться официальных сообщений о здоровье главы Северной Кореи и не верить сообщениям СМИ о том, что он якобы болеет или скончался.

Глава КНДР не появлялся на публике с 11 апреля и впервые за восемь лет пропустил торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда Ким Ир Сена.

Сообщения о возможном ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера впервые появились 21 апреля. Как сообщал американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США, здоровье Ким Чен Ына пошатнулось после перенесенной хирургической операции.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что подобные сообщения о здоровье Ким Чен Ына не соответствуют действительности.

26 апреля Тайсаев после встречи с послом КНДР сообщил, что не получил подтверждений об ухудшении состояния здоровья северокорейского руководителя.

27 апреля в Южной Корее опровергли предположения о гибели лидера КНДР. Отмечалось, что глава соседнего государства находится в городе Вонсане с 13 апреля и чувствует себя хорошо.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, 28 апреля заявил, что Кремль не обладает данными о состоянии здоровья лидера КНДР.