Разведка Южной Кореи не зафиксировала ничего необычного в КНДР

Министр объединения Южной Кореи Ким Ен Чхоль, который курирует взаимодействие с Северной Кореей, заявил, что южнокорейская разведка подтвердила, что в КНДР не происходит ничего необычного на фоне слухов о болезни лидера страны Ким Чен Ына.

На закрытом форуме в Сеуле Ким Ен Чхоль рассказал, что у правительства имеются все необходимые разведывательные ресурсы, для того чтобы с уверенностью утверждать, что на Севере не было никаких признаков чего-то необычного, сообщает агентство Reuters в понедельник, 27 апреля.

Ранее в понедельник советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин в интервью телеканалу Fox News опроверг предположения некоторых СМИ о том, что Ким Чен Ын умер или находится в тяжелом состоянии.

25 апреля издание New York Post сообщило о возможной смерти северокорейского лидера. По данным журналистов, заместитель директора гонконгского спутникового телевидения HKSTV утверждал, что Ким Чен Ын мертв, ссылаясь на «очень солидный источник». В свою очередь, глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заявил, что данная информация не соответствует действительности.

Впервые сообщения о якобы ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера появились 21 апреля. Как сообщал американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США, здоровье Ким Чен Ына пошатнулось после перенесенной хирургической операции.

С 11 апреля глава КНДР не появлялся на публике и впервые за восемь лет пропустил торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда Ким Ир Сена.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына, о котором сообщали некоторые американские СМИ, не соответствуют действительности.