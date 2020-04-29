Прямой эфир
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию с коронавирусом и Ливию
Мир
Помпео заверил в неизменности политики США в отношении КНДР
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусом
Культура
Музыканта Глеба Самойлова экстренно госпитализировали
Мир
Минздрав Украины предупредил о возможности вспышки туберкулеза в стране
Мир
Лавров осудил попытки США предъявить Китаю претензии из-за пандемии

Помпео заверил в неизменности политики США в отношении КНДР

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политика Вашингтона в отношении Пхеньяна не зависит от того, кто находится у власти в КНДР, США по-прежнему будут настаивать на денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео 29 апреля.

Кто, если не Ким: кому приписывают будущее лидерство в КНДР
Отсутствие лидера Северной Кореи на публике породило в мире разные слухи

Во время брифинга журналисты попросили Помпео прокомментировать слухи о состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына и возможные изменения в составе руководства КНДР.

В ответ Помпео заявил, что политика США «останется прежней, вне зависимости от того, что происходит внутри Северной Кореи». Также он добавил, что в Вашингтоне следят за сообщениями о здоровье Ким Чен Ына, пишет The New York Times.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля и впервые за восемь лет пропустил торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда Ким Ир Сена. Позднее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США заявил о проблемах у северокорейского лидера после хирургического вмешательства. Источник Daily NK утверждает, что операция была проведена 12 апреля, она связана с сердечно-сосудистой системой, пишет «Газета.ру». На данный момент северокорейский лидер якобы восстанавливается на даче неподалеку от Пхеньяна, которая расположена рядом с медучреждением.

New York Post и вовсе допускает кончину Ким Чен Ына. Японские СМИ утверждают, что лидер КНДР находится в вегетативном состоянии после операции на сердце.

Однако 27 апреля в Южной Корее опровергли предположения о гибели лидера КНДР. Отмечалось, что Ким Чен Ын с 13 апреля находится в городе Вонсане и чувствует себя хорошо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме прокомментировали состояние здоровья Ким Чен Ына
В Кремле заявили об отсутствии информации о здоровье Ким Чен Ына

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020