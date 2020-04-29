Помпео заверил в неизменности политики США в отношении КНДР

Политика Вашингтона в отношении Пхеньяна не зависит от того, кто находится у власти в КНДР, США по-прежнему будут настаивать на денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео 29 апреля.

Во время брифинга журналисты попросили Помпео прокомментировать слухи о состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына и возможные изменения в составе руководства КНДР.

В ответ Помпео заявил, что политика США «останется прежней, вне зависимости от того, что происходит внутри Северной Кореи». Также он добавил, что в Вашингтоне следят за сообщениями о здоровье Ким Чен Ына, пишет The New York Times.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля и впервые за восемь лет пропустил торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда Ким Ир Сена. Позднее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США заявил о проблемах у северокорейского лидера после хирургического вмешательства. Источник Daily NK утверждает, что операция была проведена 12 апреля, она связана с сердечно-сосудистой системой, пишет «Газета.ру». На данный момент северокорейский лидер якобы восстанавливается на даче неподалеку от Пхеньяна, которая расположена рядом с медучреждением.

New York Post и вовсе допускает кончину Ким Чен Ына. Японские СМИ утверждают, что лидер КНДР находится в вегетативном состоянии после операции на сердце.

Однако 27 апреля в Южной Корее опровергли предположения о гибели лидера КНДР. Отмечалось, что Ким Чен Ын с 13 апреля находится в городе Вонсане и чувствует себя хорошо.