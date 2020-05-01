В Кремле заявили об отсутствии информации о здоровье Ким Чен Ына

У Кремля нет официальной информации о состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом 1 мая сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Нет», — сказал он в ответ на вопрос, есть ли у Кремля информация о состоянии здоровья Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля и впервые за восемь лет пропустил торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда Ким Ир Сена. Позднее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США заявил о проблемах у северокорейского лидера после хирургического вмешательства.

Источник Daily NK утверждает, что операция была проведена 12 апреля, она связана с сердечно-сосудистой системой. На данный момент северокорейский лидер якобы восстанавливается на даче неподалеку от Пхеньяна, которая расположена рядом с медучреждением.

New York Post и вовсе допускает кончину Ким Чен Ына. Японские СМИ утверждают, что лидер КНДР находится в вегетативном состоянии после операции на сердце.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что подобные сообщения о здоровье Ким Чен Ына не соответствуют действительности. 26 апреля руководитель депутатской группы дружбы с парламентом КНДР Казбек Тайсаев после встречи с послом Северной Кореи сообщил, что не получил подтверждений об ухудшении состояния здоровья северокорейского руководителя.

27 апреля в Южной Корее опровергли предположения о гибели лидера КНДР. Отмечалось, что глава соседнего государства находится в городе Вонсане с 13 апреля и чувствует себя хорошо.