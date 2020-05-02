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Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

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Фото: TASS/EPA
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Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней, сообщает 2 мая агентство Ренхап.

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Лидер Северной Кореи появился на церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений, указало Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР.

«Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии», — говорится в сообщении.

Последние несколько недель в СМИ активно обсуждались слухи о возможном ухудшении здоровья северокорейского лидера и даже о его вероятной смерти. Отмечалось, что Ким Чен Ын впервые за восемь лет пропустил торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда Ким Ир Сена.

Южнокорейское издание Daily NK писало, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце. После этого в ряде американских и японских СМИ со ссылкой на анонимные источники появились сообщения о тяжелом состоянии лидера КНДР. Отмечалось, что он либо в коме, либо умер.

27 апреля советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин опроверг предположения о гибели лидера КНДР. По его словам, Ким Чен Ын находится в городе Вонсане с 13 апреля и чувствует себя хорошо.

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