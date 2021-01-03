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В США озвучили версию происхождения COVID-19

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Пандемия коронавируса могла возникнуть из-за утечки из китайской лаборатории. Такое мнение в воскресенье, 3 января, выразил заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер в ходе Zoom-конференции по теме Китая с парламентариями из различных мировых государств.

По его словам, данная версия является «наиболее достоверной».

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«Появляется всё больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса», — приводит слова чиновника Daily Mail.

Однако Поттингер не привел доказательств теории и подчеркнул, что его суждения основаны на «последних данных разведки». Согласно его версии, вирус мог покинуть лабораторию в результате утечки или аварии.

Как подчеркнул Поттингер, деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стоит подвергнуть разоблачению и в этом стоит принять участие парламентариям разных стран. По мнению критиков, Китай имеет большое влияние на организацию, из-за чего ее объективность нивелируется.

Накануне, 2 января, глава МИД Китая Ван И заявил, что пандемию коронавируса вызвали отдельные вспышки в разных местах по всему миру. Министр подчеркнул, что Китай стал первой страной, которая сообщила о случаях заражения коронавирусом, и в кратчайшие сроки принял экстренные меры по контролю и предотвращению распространения инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

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