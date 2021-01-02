Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса SARS-CoV-2

Проведенные в последнее время исследования подтверждают, что пандемию коронавируса вызвали отдельные вспышки в разных местах по всему миру, заявил 2 января глава МИД Китая Ван И в интервью агентству Xinhua.

«Всё больше исследований показывают, что пандемия, скорее всего, была вызвана отдельными вспышками во многих местах мира. При попадании неизвестного коронавируса Китай немедленно принял меры по проведению эпидемиологического расследования, выявлению возбудителя и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса», — сказал Ван И.

Министр подчеркнул, что Китай стал первой страной, которая сообщила о случаях заражения коронавирусом, и в кратчайшие сроки принял экстренные меры по контролю и предотвращению распространения инфекции.

Кроме того, отметил глава ведомства, Китай «был вместе со всем миром», сотрудничая со 150 странами и рядом международных организаций, предоставляя им квалифицированную медицинскую, консультативную и финансовую помощь.

31 декабря 2019 года китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй.

Возбудителем болезни стал новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19.

76 дней Ухань оставался отрезан от внешнего мира, карантин с города сняли 8 апреля 2020 года. На данный момент в городе нет ни одного заболевшего COVID-19. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано 81 947 503 случаев заболевания и 1 808 041 летальный исход.

В конце ноября ученые из Китая предположили, что новый тип коронавируса SARS-CoV-2 мог возникнуть в 2019 году в Индии. По мнению специалистов, вирус передался от животного к человеку на фоне жары и засухи.

В июле старший научный сотрудник Оксфордского центра доказательной медицины Том Джефферсон заявил, что коронавирус, скорее всего, не был создан в лабораториях китайского Уханя, а находился в природе задолго до своей активизации.