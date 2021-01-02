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Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса SARS-CoV-2

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Проведенные в последнее время исследования подтверждают, что пандемию коронавируса вызвали отдельные вспышки в разных местах по всему миру, заявил 2 января глава МИД Китая Ван И в интервью агентству Xinhua.

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«Всё больше исследований показывают, что пандемия, скорее всего, была вызвана отдельными вспышками во многих местах мира. При попадании неизвестного коронавируса Китай немедленно принял меры по проведению эпидемиологического расследования, выявлению возбудителя и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса», — сказал Ван И.

Министр подчеркнул, что Китай стал первой страной, которая сообщила о случаях заражения коронавирусом, и в кратчайшие сроки принял экстренные меры по контролю и предотвращению распространения инфекции.

Кроме того, отметил глава ведомства, Китай «был вместе со всем миром», сотрудничая со 150 странами и рядом международных организаций, предоставляя им квалифицированную медицинскую, консультативную и финансовую помощь.

31 декабря 2019 года китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй.

Возбудителем болезни стал новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19.

76 дней Ухань оставался отрезан от внешнего мира, карантин с города сняли 8 апреля 2020 года. На данный момент в городе нет ни одного заболевшего COVID-19. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано 81 947 503 случаев заболевания и 1 808 041 летальный исход.

В конце ноября ученые из Китая предположили, что новый тип коронавируса SARS-CoV-2 мог возникнуть в 2019 году в Индии. По мнению специалистов, вирус передался от животного к человеку на фоне жары и засухи.

В июле старший научный сотрудник Оксфордского центра доказательной медицины Том Джефферсон заявил, что коронавирус, скорее всего, не был создан в лабораториях китайского Уханя, а находился в природе задолго до своей активизации.

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