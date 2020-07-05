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Британский ученый опроверг теорию о создании коронавируса в Ухане

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Фото: Global Look Press
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Коронавирус, скорее всего, не был создан в лабораториях китайского Уханя, а находился в природе задолго до своей активизации. Однако был в спящем состоянии, и его «пробуждение» спровоцировал ряд факторов. Такое предположение сделал старший научный сотрудник Оксфордского центра доказательной медицины Том Джефферсон, пишет в воскресенье, 5 июля, издание Daily Telegraph.

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Свои выводы эксперт сделал на основании многочисленных свидетельств о том, что SARS-CoV-2 находился в разных странах до того, как активизировался в Китае. В пример приводится обнаружение испанскими эпидемиологами следов этого вируса в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года.

Следы коронавируса, как уточняется в статье, были обнаружены и в сточных водах таких итальянских городов, как Милан и Турин, еще в декабре прошлого года, а также в бразильском городе Флорианополисе в ноябре 2019 года.

Кроме того, Джефферсон проводит аналогию между пандемией коронавируса и «испанки», охватившей мир с 1918 по 1920 год. Тогда от инфекции погибли до 100 млн человек, а заражен был каждый третий житель планеты. Ученый указал, что около 30% населения Западного Самоа умерли от «испанки» в 1918 году и при этом не имели никаких контактов с окружающим миром.

Причиной этому, по его словам, является то, что возбудители различных вирусов не исчезают и не появляются из ниоткуда, они всегда находятся в окружающей среде и активизируются при слиянии различных факторов, пишет ТАСС.

Согласно официальной версии, распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

9 июня стало известно, что ученые из США нашли признаки распространения COVID-19 в Ухане летом 2019 года.

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