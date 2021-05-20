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В США рассказали о «серьезных доказательствах» происхождения COVID-19 в Ухане

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В комитете палаты представителей США по разведке рассказали о «косвенных доказательствах» в подтверждение информации о том, что утечка коронавируса произошла из Уханьского института вирусологии.

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«Отсутствие сотрудничества со стороны Китайской Народной Республики препятствовало международным усилиям по установлению настоящего источника вируса. Тем не менее серьезные косвенные доказательства вызывают серьезную озабоченность относительного того, что вспышка COVID-19 могла возникнуть из-за утечки из Уханьского института вирусологии», — цитирует «РИА Новости» отрывок из доклада.

В пример представители США поставили информацию о том, что еще в 2017 году Китай предупреждал американских дипломатов о том, что лаборатория в Ухане занимается «опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности». Помимо прочего, ученые, участвовавшие в разработке вируса, в 2019 году были замечены с симптомами, которые сейчас наблюдаются при заболевании коронавирусной инфекцией.

3 января заместитель советника экс-президента США Дональда Трампа Мэтью Поттингер заявил, что пандемия коронавируса могла возникнуть из-за утечки из китайской лаборатории. По его словам, данная версия является «наиболее достоверной».

В ответ официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подчеркнула, что китайские ученые также неоднократно опровергали данную информацию, а американские журналисты даже посещали Уханьский институт вирусологии, в котором получили подробные разъяснения о ситуации с коронавирусом.

Кроме того, по ее словам, китайские СМИ неоднократно приводили цифры и факты, опровергающие утверждения об утечке коронавируса из лаборатории. О том, что коронавирус имеет природное происхождение, заявляли и американские ученые.

25 ноября старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс заявил, что коронавирус нового типа, скорее всего, передался человеку через промежуточное животное или несколько их видов, к которым болезнь смогла адаптироваться. По его мнению, передача вируса напрямую от летучей мыши к человеку является возможным, но маловероятным сценарием.

23 ноября Райан заявил, что эксперты ВОЗ не исключают, что первичных заражений коронавирусом было несколько. В организации также допустили, что само заражение инфекцией происходило от разных носителей и в разное время. Вместе с этим Райан выразил уверенность в существовании случаев COVID-19, которые предшествовали событиям на рынке в Ухане.

Впервые вспышку коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировали в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Высказывалось мнение, что коронавирус стал распространяться от летучих мышей, продающихся на одном из рынков города. Также в качестве первичного источника заражения называли панголинов. Ряд специалистов выдвигал теории о лабораторном происхождении инфекции, однако положительного отклика среди ученых такая версия не нашла.

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