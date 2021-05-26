США выступили за международное изучение теорий происхождения COVID-19

США выступают за изучение различных теорий происхождения нового коронавируса в рамках независимого международного расследования. Об этом заявила во вторник, 25 мая, на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент США считает, что должно быть независимое международное расследование. <...> Он выступает за то, чтобы китайская сторона приложила больше [усилий] в предоставлении данных. Надеемся, что так и будет в рамках второй фазы [расследования]. Президент считает, что любые теории должны рассматриваться в рамках этого процесса. Но сейчас нам не следует торопиться с заключениями до получения соответствующих данных», — отметила Псаки.

Она также заявила, что Соединенные Штаты будут участвовать в расследовании.

20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» информации о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии. В комитете привели сведения относительно заявления Китая еще в 2017 году. Тогда в КНР рассказали, что лаборатория в Ухане занимается «опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности».

23 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что тяжелая болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может свидетельствовать о верности теории искусственного происхождения коронавируса. Издание уточняло, что болезнь ученых проходила крайне тяжело, их пришлось госпитализировать.

3 января заместитель советника ныне экс-президента США Дональда Трампа Мэтью Поттингер заявил, что пандемия COVID-19 могла возникнуть из-за утечки из китайской лаборатории. В ответ официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подчеркнула, что китайские ученые неоднократно опровергали эту информацию.

В конце марта был опубликован доклад международной группы экспертов ВОЗ о поездке в Китай в январе-феврале с целью исследования происхождения коронавируса. Специалистам не удалось прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу, наиболее вероятной считается передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.