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Золотой COVID: лаборатории в 2020-м удвоили выручку благодаря пандемии

А по итогам января–марта 2021 года их заработки выросли на 40%
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Золотой COVID: лаборатории в 2020-м удвоили выручку благодаря пандемии
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2021-05-20 13:56:54
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Оборот и количество трансакций в крупнейших сетевых медицинских лабораториях, тестирующих на COVID-19, удвоились за 2020 год. Это следует из данных эквайрингового бизнеса ВТБ, которые есть в распоряжении «Известий». При этом по итогам I квартала 2021-го рост продолжился и составил 40%. Сами лаборатории тренд подтвердили и связали такой результат с изменением спроса на фоне пандемии. Эксперты уверены, что в нынешнем году их заработок может вырасти еще на 50%.

Только наверх

В целом российские медицинские лаборатории общего профиля в 2020 году продемонстрировали рост выручки на 8% по сравнению с предыдущим годом, рассказал начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ Владимир Турчин. Число трансакций в них увеличилось на 7%. Однако медорганизации, которые проводили тестирование на коронавирус, завершили год намного лучше: оборот и количество покупок в них удвоились по итогам 2020-го. I квартал 2021-го тоже стал вполне успешным для таких лабораторий — им удалось увеличить выручку на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Золотой COVID
Золотой COVID: лаборатории в 2020-м удвоили выручку благодаря пандемии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На первом месте по росту оборота медицинских лабораторий, по оценкам эквайринга ВТБ, находится Уральский федеральный округ, на втором месте — Центральный ФО, а на третьем — Северо-Западный.

Данные ВТБ в целом подтвердили в ИТ-компании «Эвотор»: по ее информации, средняя выручка медицинских лабораторий в I квартале выросла на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А спрос на исследования увеличился на 28%. При этом в Москве показатели подскочили сильнее: оборот медлабораторий столицы стал больше на 42%, а спрос на услуги ― на 70%, подсчитали в «Эвоторе». Средний чек таких организаций составил 2376 рублей, что на 3% превышает прошлогоднее значение I квартала, заявили там.

Инфографика

При анализе выручки медицинских лабораторий — клиентов МКБ за 2020 и 2021 годы четко видно существенное влияние, которое оказало изменение эпидемиологической обстановки (появление тестов на COVID и необходимость их сдачи при выезде на отдых), отметил управляющий директор по торговому эквайрингу организации Марк Баранов. По данным банка, во II квартале 2021 года уверенный рост оборотов лабораторий продолжился: в апреле они больше чем в три раза превысили среднемесячные результаты прошлого года.

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В Минздраве не прокомментировали информацию об обороте лабораторий по запросу «Известий».

Больше роста

«Известия» попросили крупнейшие медицинские лаборатории поделиться своими финансовыми результатами. В «Гемотесте» сообщили, что в 2020 году увеличили выручку в три раза, заработав 17,5 млрд рублей. 2021 год тоже начался для компании вполне позитивно: в первые три месяца оборот вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом больше половины выручки (56%) приходится на тесты на COVID.

— В 2021 году изменился спрос на услуги лабораторной диагностики. На первое место вышли такие направления, как исследования гемостаза, биохимические анализы крови, витамины и минеральный обмен. Изменения в структуре продаж связаны с пандемией и влиянием новой коронавирусной инфекции COVID-19 на систему свертывания крови, состояние сердца, сосудов, внутренних органов, — пояснили в «Гемотесте».

Золотой COVID
Золотой COVID: лаборатории в 2020-м удвоили выручку благодаря пандемии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Заместитель генерального директора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина рассказала, что прирост по выручке год к году для организации составляет 30%.

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— С середины лета 2020 года мы отмечаем рост интереса к тестам на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. В I квартале 2021 года он сохраняется, и мы рассчитываем, что спрос на антитела будет наращивать динамику в связи с вакцинацией, — отметила она.

В «Инвитро» сообщили, что число выполненных тестов на коронавирус выросло на треть в январе–марте 2021-го, но в общем объеме выручки они весят не более 18%.

Сорвали куш

Обороты медицинских лабораторий в 2021-м вполне могут увеличиться еще на 50%, учитывая, что прошлогодние рекорды — результат только трех кварталов, полагает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Он пояснил: сейчас проводится всё больше тестирований и нагрузка на такие центры растет, как и их заработок. Вместе с тем добавляются проверки туристов в зависимости от требований каждого города или региона. Стоит учесть и угрозу третьей волны коронавируса, отметил Николай Переславский.

Золотой COVID
Золотой COVID: лаборатории в 2020-м удвоили выручку благодаря пандемии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Данные о двукратном росте оборота крупнейших сетевых медицинских лабораторий соответствуют реальной ситуации в отрасли, считает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. По данным Vademecum (деловой журнал об индустрии здравоохранения), средний чек в зависимости от сети и регионов представленности таких центров увеличился на 5–15%, а количество услуг в нем сократилось в 1,5 раза. С учетом этого рост прибыли в процентном выражении может превышать полученную ими выручку, полагает он.

По мнению аналитика, сейчас объем ковидных услуг коммерческих лабораторий остается относительно стабильным, поэтому к концу этого года рынок покажет результаты, сопоставимые с теми, что были в 2020-м. В этом году рост выручки будет ограничивать ожидаемое во втором полугодии снижение заболеваемости и уменьшение количества выездных тестов из-за отмены мер самоизоляции, уверен он.

В пандемию коронавируса «счастливый билет» наряду с медицинскими лабораториями вытянул и ряд других отраслей, отметили опрошенные эксперты. В 2020-м выиграли онлайн-сфера, e-commerce и индустрия развлечений, считает аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. На фоне возвращения жизни в привычное русло по мере вакцинации населения взлетевшие в прошлом году акции многих из них могут скорректироваться в 2021-м, добавил он.

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