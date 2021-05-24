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WSJ обратила внимание на тяжелую болезнь ученых из Уханя в 2019 году

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Тяжелая болезнь трех ученых Уханьского института вирусологии в Китае в 2019 году может свидетельствовать о верности теории искусственного происхождения коронавируса SARS-COV-2. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает газета The Wall Street Journal.

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Согласно информации издания, болезнь протекала «настолько тяжело», что исследователи были вынуждены проходить лечение в больнице. При этом, как отмечают журналисты «сходство некоторых симптомов» этого заболевания с сезонным гриппом.

В статье отмечается, что эти данные могут быть крайне важны при изучении происхождения вируса. В тоже время сведения о точном числе переболевших сотрудников института появились сразу перед открывающейся 24 мая Всемирной ассамблеей здравоохранения, члены которой обсудят борьбу с пандемией.

Комментируя информацию, в МИД КНР отметили, что «США продолжают раскручивать теорию об утечке из лаборатории». В ведомстве задаются вопросом, действительно ли США так озабочены отслеживанием источника, или «пытаются отвлечь таким образом внимание».

20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» в подтверждение информации о том, что утечка коронавируса произошла из Уханьского института вирусологии.

В пример представители США привели информацию о том, что еще в 2017 году Китай предупреждал американских дипломатов о том, что лаборатория в Ухане занимается «опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности». Помимо прочего, ученые, участвовавшие в разработке вируса, в 2019 году были замечены с симптомами, которые сейчас наблюдаются при заболевании коронавирусной инфекцией.

3 января заместитель советника экс-президента США Дональда Трампа Мэтью Поттингер заявил, что пандемия коронавируса могла возникнуть из-за утечки из китайской лаборатории. По его словам, данная версия является «наиболее достоверной».

В ответ официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подчеркнула, что китайские ученые также неоднократно опровергали данную информацию, а американские журналисты даже посещали Уханьский институт вирусологии, в котором получили подробные разъяснения о ситуации с коронавирусом.

Кроме того, по ее словам, китайские СМИ неоднократно приводили цифры и факты, опровергающие утверждения об утечке коронавируса из лаборатории. О том, что коронавирус имеет природное происхождение, заявляли и американские ученые.

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