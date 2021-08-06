CNN узнал о доступе США к данным о вирусах в лаборатории в Ухане

Разведывательные службы США изучают генетические данные о вирусах из лаборатории Уханьского института вирусологии, сообщает в четверг, 5 августа, CNN со ссылкой на источники.

По данным издания, Соединенные Штаты заполучили доступ к сведениям о 22 тыс. вирусах, которые изучались в уханьской лаборатории. При этом неизвестно, как именно и в какое время разведке США удалось добыть эти данные. Телеканал не исключает вероятность взлома серверов, связанных с исследованиями в лаборатории в Ухане.

Отмечается, что генетическую информацию о вирусах тщательно анализируют с помощью суперкомпьютеров в лабораториях министерства энергетики США. При этом вызывает сложности тот факт, что сопроводительные записи сделаны на китайском языке с использованием специальной лексики, из-за чего американской разведке требуется нанять надежного переводчика, уточняется в публикации. Точные сроки завершения исследования пока неизвестны.

Как уточняет телеканал, полученные американскими спецслужбами генетические данные были удалены китайскими чиновниками в сентябре 2019 года. С тех пор Китай отказывал в передаче этих и других данных о ранних случаях коронавируса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и США.

Ранее, 2 августа, был опубликован отчет республиканцев из палаты представителей США об утечке коронавируса из уханьской лаборатории. Согласно документу, лаборатория в Ухане якобы проводила испытания вирусов «в небезопасных условиях». Предполагается, что первые случаи COVID-19 возникли в августе или сентябре 2019 года.

29 июля официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США поддерживают новые исследования ВОЗ о происхождения SARS-COV-2. При этом он отметил, что расследование должно быть основанным на фактах, проходить под контролем экспертов и быть свободным от вмешательства.

Версию об искусственном происхождении коронавируса неоднократно продвигали в Соединенных Штатах. 23 мая газета The Wall Street Journal выдвинула предположение, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса.

Пекин неоднократно опровергал обвинения, называя такую теорию клеветой и заговором. Китайские ученые подчеркивали, что лаборатория в Ухане обладает серьезной системой безопасности, а болезнь ученых никак не была связана с коронавирусом.