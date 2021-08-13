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ВОЗ соберет новую группу экспертов для выяснения происхождения коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о сборе новой группы экспертов для продолжения изучения происхождения вируса SARS-CoV-2. Сообщение об этом организация выложила в том числе у себя на странице в Twitter в четверг, 12 августа.

«Основываясь на том, что уже стало известно, следующая серия исследований будет включать в себя дальнейшее изучение данных первичных случаев и потенциально ранних случаев заражений 2019 года. Доступ к данным критически важен для развития нашего понимания науки и не должен быть никоим образом политизирован», — говорится в заявлении.

Новая Международная научная консультативная группу по происхождению новых патогенов (SAGO) будет отвечать за разработку глобальной структуры для систематического изучения появления будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом.

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ВОЗ надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай для изучения происхождения SARS-CoV-2. Например, чтобы собрать достаточно данных для опровержения гипотезы о возможной утечке вируса из лаборатории в Ухане.

«При рассмотрении отчета о первой фазе исследований ВОЗ определила, что научных данных для опровержения какой-либо гипотезы недостаточно. В частности, для рассмотрения "гипотезы про лабораторию" важно иметь доступ ко всем данным, учитывать передовую научную практику и изучать механизмы, уже существующие в ВОЗ», — подчеркнули в документе.

В конце марта ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки в Китай для изучения COVID-19. Отмечалось, что специалисты не смогли прийти к однозначному выводу.

Согласно итоговому документу, наиболее вероятной считается передача вируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. Тогда же исследователи не рекомендовали изучать гипотезу об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории.

Версию об искусственном происхождении коронавируса неоднократно продвигали в США. 23 мая газета The Wall Street Journal отмечала, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса.

При этом 20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии. Пекин обвинения неоднократно опровергал, называв такую теорию клеветой и заговором.

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