В Англии мужчина застрелил пятерых людей и покончил с собой

Местный житель Джейк Дейвисон, открывший стрельбу в английском Плимуте, покончил с собой. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает газета The Guardian.

Как сообщает издание, он был разочарован тем, что не смог похудеть и найти девушку, поэтому был «против всего мира». Кроме того, сообщается, что у Дейвисона была лицензия на ношение оружия.

Стрельба произошла вечером 12 августа на Биддик-драйв, в районе Кейхэм в Плимуте. Стрелок убил пять человек, в том числе пятилетнего ребенка. Несколько человек ранены и находятся в больнице.

Как рассказала очевидица, мужчина, одетый в серо-черное и вооруженный полуавтоматическим оружием, «выбил дверь дома» и застрелил девочку и ее мать. Затем стрелявший сбежал через парк за домом в Нортдаун-Кресент, где открыл огонь и убил пару, выгуливающую собак.

Отмечается, что инцидент произошел на бытовой почве не связан с терроризмом. Глава МВД Великобритании Прити Пател назвала инцидент шокирующим.