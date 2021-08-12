Пять человек погибли в английском Плимуте в результате стрельбы

В результате стрельбы на юго-западе Англии в городе Плимут погибли пять человек. Стрелявший убит. Об этом в четверг, 12 августа, сообщила полиция графств Девон и Корнуолл.

«Полиция была вызвана в связи с серьезным инцидентом с огнестрельным оружием на Биддик-драйв, в районе Кейхэм в Плимуте, сегодня около 18:10. Присутствовали офицеры и сотрудники скорой помощи. На месте происшествия несколько жертв, кроме того, несколько пострадавших получают медицинскую помощь», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Как пояснили правоохранители, ситуация урегулирована. Мужчина, открывший огонь, застрелен.

По данным газеты Daily Mail, всего в результате инцидента погибли пять человек, несколько пострадавших госпитализированы. Район оцеплен, дороги перекрыты. Конфликт со стрельбой произошел на бытовой почве.

В полиции также отметили, что не рассматривают случившееся как связанный теракт, сообщает Sky News.

Глава МВД Великобритании Прити Пател назвала инцидент шокирующим.

«Я поговорила с главой полиции и предложила свою полную поддержку», — написала она в Twitter.

Ранее, 7 августа, стрельба произошла на пляже Хессельби в Западном Стокгольме. В результате произошедшего серьезно ранен 20-летний молодой человек. Его доставили в одну из местных больниц. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и ведут предварительное расследование покушения на убийство. Стражи порядка уточнили, что они ищут одного или нескольких злоумышленников.