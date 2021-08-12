Прямой эфир
Происшествия
В воронежском взорвавшемся автобусе не было газового оборудования
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Ярославской области
Общество
Губернатор Воронежской области после ЧП поручил проверить всех перевозчиков
Политика
США заявили о непризнании власти талибов в мире при захвате Афганистана
Мир
Пентагон направит три батальона ВС США в Афганистан в ближайшие 48 часов
Спорт
«Рубин» проиграл «Ракуву» и вылетел из Лиги конференций
Общество
Росавиация сообщила о намерении провести проверку «ВИТЯЗЬ-АЭРО»
Мир
Бывшему послу Азербайджана в Белоруссии запретили въезд в Россию на 50 лет
Общество
В метро Москвы рассказали о турникетах с возможностью оплаты смартфоном без разблокировки

Пять человек погибли в английском Плимуте в результате стрельбы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате стрельбы на юго-западе Англии в городе Плимут погибли пять человек. Стрелявший убит. Об этом в четверг, 12 августа, сообщила полиция графств Девон и Корнуолл.

Депрессивный эпизод: как остановить обезумевших стрелков
Сможет ли ужесточение законов и усиление проверок предотвратить массовые расстрелы

«Полиция была вызвана в связи с серьезным инцидентом с огнестрельным оружием на Биддик-драйв, в районе Кейхэм в Плимуте, сегодня около 18:10. Присутствовали офицеры и сотрудники скорой помощи. На месте происшествия несколько жертв, кроме того, несколько пострадавших получают медицинскую помощь», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Как пояснили правоохранители, ситуация урегулирована. Мужчина, открывший огонь, застрелен.

По данным газеты Daily Mail, всего в результате инцидента погибли пять человек, несколько пострадавших госпитализированы. Район оцеплен, дороги перекрыты. Конфликт со стрельбой произошел на бытовой почве.

В полиции также отметили, что не рассматривают случившееся как связанный теракт, сообщает Sky News.

Глава МВД Великобритании Прити Пател назвала инцидент шокирующим.

«Я поговорила с главой полиции и предложила свою полную поддержку», — написала она в Twitter.

Ранее, 7 августа, стрельба произошла на пляже Хессельби в Западном Стокгольме. В результате произошедшего серьезно ранен 20-летний молодой человек. Его доставили в одну из местных больниц. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и ведут предварительное расследование покушения на убийство. Стражи порядка уточнили, что они ищут одного или нескольких злоумышленников.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021