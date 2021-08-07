Стрельба произошла на пляже в Стокгольме

Стрельба произошла на пляже Хессельби в западном Стокгольме. Об этом в субботу, 7 августа, сообщает издание svt.se.

Огонь был открыт минувшей ночью. По данным полиции, в результате произошедшего серьезно ранен 20-летний молодой человек. Его доставили в одну из местных больниц.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и ведут предварительное расследование покушения на убийство. Стражи порядка уточнили, что они ищут одного или нескольких злоумышленников.

1 августа в американском Куинсе произошла стрельба в прачечной, в результате которой не менее пяти человек получили ранения. Мотивы нападения выясняют правоохранители.