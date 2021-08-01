В прачечной в Нью-Йорке произошла стрельба

В Куинсе (район Нью-Йорка) произошла стрельба в прачечной, несколько человек получили ранения. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщает WABC-TV.

Стрельба произошла возле прачечной на пересечении 99-й улицы и 37-й авеню около 22:40 (06:40 мск).

Как сообщает полиция, подозреваемые приехали на мопедах, открыли стрельбу по прачечной и тротуару перед ней, а затем скрылись с места происшествия. В результате, как сообщает телеканал, пятеро человек получили ранения, не представляющие угрозы жизни. Вместе с тем Intel Point ALERTS в Twitter сообщает, что пострадавших было шестеро.

Отмечается, что причины стрельбы пока не ясны.

Ранее, 13 июля, произошла стрельба в торговом центре американского штата Мэриленд, в результате пострадали двое федеральных маршалов. По информации The Sun, также был ранен один из подозреваемых в стрельбе. Уточнялось, что инцидент произошел в округе Балтимор.

12 июля в США один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы в городе Эль-Пасо (штат Техас). Стрельба произошла в пустыне недалеко от центра студенческих мероприятий Socorro, куда обычно приезжает местная молодежь, чтобы устроить вечеринки у костра или покататься на джипах по песчаным дюнам.