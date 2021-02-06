На линии огня: двое агентов ФБР погибли в перестрелке во Флориде

Двое сотрудников ФБР погибли, еще трое получили огнестрельные ранения — таковы трагические последствия перестрелки, в которую силовики вступили во Флориде, пытаясь попасть в квартиру для обыска. Выяснилось, что их противником оказался всего лишь один человек, жилье которого собирались проверить в рамках дела о детской порнографии. Соболезнования семьям погибших агентов выразили и директор Бюро, и сам президент США Джо Байден. В спецслужбе обещает разобраться в том, как получилось, что ФБР понесло самые серьезные потери за день за последние 30 с лишним лет. Подробности — в материале «Известий».

Выстрелы на заре

Непредсказуемыми потерями обернулась для Федерального бюро расследований (ФБР) США почти заурядная операция — проведение обыска по выданному судом ордеру. При попытке агентов войти в квартиру незадолго до восхода солнца 2 февраля в Санрайзе (название городка в штате Флорида можно перевести как «восход» или «рассвет») по ним был открыт огонь. В перестрелке погибли двое сотрудников: специальные агенты Дэниел Алфин и Лора Шварценбергер. Огнестрельные ранения получили еще трое сотрудников Бюро — двоим понадобилась госпитализация (их состояние врачи оценивают как стабильное), еще одному помощь оказали на месте. Для эвакуации раненых спецназу SWAT пришлось устроить таран — их броневик с разгона въехал в здание, создав необходимое прикрытие.

Позднее выяснилось, что ожесточенный отпор силовикам дал единственный обитатель квартиры в фешенебельном жилом комплексе Water Terrace Apartments. После начавшейся перестрелки правоохранители взяли паузу, стянули в район дополнительные силы и лишь через пару часов провели штурм при участии спецназа. В квартире они обнаружили труп забаррикадировавшегося там жильца — по предварительным данным, тот покончил с собой . По оценкам свидетелей, всего было произведено не менее 50 выстрелов. Отишиа Браунинг-Смит, пресс-секретарь полиции Санрайза, расположенного примерно в 15 км к северо-западу от города Форт-Лодердейл, смогла сообщить лишь, что «выстрелов было слишком много».

Имя подозреваемого в ФБР назвали более чем через сутки после ЧП: как выяснилось, обыск агенты собирались провести в жилище 55-летнего Дэвида Хубера. Со ссылкой на его соседей Local10 сообщает, что Хубера чаще всего видели в одиночестве. Местный телеканал уточняет, что в 2016 году подозреваемый развелся с женой, у пары было трое детей. Данных об уголовном прошлом у Хубера нет.

На страже интересов детей

Поводом для визита силовиков в квартиру во Флориде стал ордер на обыск, выданный судом в рамках расследования дела о распространении детской порнографии. Оба погибших агента ФБР в течение последние лет специализировались на преступлениях против половой неприкосновенности детей. Алфин, в частности, занимался оперативной разработкой создателей и клиентов сайта Playpen — предположительного, одного из крупнейших в США порталов с детским порно, действовавшим в дарк-вебе.

На линии огня Сотрудники правоохранительных органов исследуют место, где погибли два агента ФБР Фото: Getty Images/Joe Raedle

О той операции остались неоднозначные воспоминания — правоохранители изъяли серверы, но оставили сайт работать еще на две недели: за это время они смогли получить данные пользователей. Дело завершилось арестом порядка 900 человек по всему миру, а создателя Playpen в 2017 году приговорили к 30 годам тюрьмы.

Работать в ФБР Дэниел Алфин начал в 2009 году, применяя полученные ранее знания и навыки в сфере IT для борьбы с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Лора Шварценбергер прослужила в Бюро более 15 лет. Она занималась как делами, связанными с ограблениями банков, так и случаями вымогательства с использованием фото- и видеоматериалов откровенного характера, в том числе с участием детей.

Пополнили мартиролог

Трагедия в Санрайзе — случай для ФБР в плане числа погибших сотрудников крайне редкий . Последний инцидент, стоивший жизни сразу двум агентам, произошел 11 апреля 1986 года также во Флориде — Джерри Дав и Бенджамин Гроган были застрелены во время вооруженной стычки с грабителями банка. Ранения тогда получили еще пять агентов, а преступников в итоге ликвидировали.

Сразу 17 фамилий в мартиролог на Стене почета в штаб-квартире ФБР добавили теракты 11 сентября 2001 года. Все эти сотрудники скончались в разное время от заболеваний, которые развились у них в результате воздействия химикатов и других факторов при спасательных работах в Нью-Йорке и у здания Пентагона под Вашингтоном .

На линии огня Фото: Getty Images/Joe Raedle

«Ежедневно специальные агенты ФБР идут навстречу опасностям, ради того чтобы обеспечить безопасность американских граждан, — подчеркивается в заявлении директора Бюро Кристофера Рэя. — Спецагенты Алфин и Шварценбергер продемонстрировали героизм, обеспечиваю защиту нашей страны. ФБР всегда будет чтить их жертву и испытывать благодарность за их смелость». Соболезнования семьям погибших сотрудников спецслужбы выразил и президент США Джо Байден.

«Что-то пошло совсем не по плану»

С учетом того, насколько кровопролитным оказалась ситуация в Санрайзе, в ФБР начали внутреннее расследование, которым занимаются сотрудники управления проверок. «Процесс изучения ситуации будет доскональным и объективным и будет осуществляться в максимально оперативные сроки, возможные при имеющихся обстоятельствах», — добавили в Бюро.

Одна из причин провального визита в жилище подозреваемого могла состоять в том, что силовики не смогли воспользоваться традиционным «оружием» — эффектом неожиданности. Судя по информации источников, попавшей в СМИ, подготовиться к приходу агентов жильцу помогла встроенная в дверной глазок видеокамера. Как отметил в беседе с Sun Sentinel бывший федеральный пристав, а ныне частный детектив Барри Голден, сделать такой визит неожиданным в последнее время всё сложнее — злоумышленники оборудуют свои дома и офисы самыми современными системами безопасности.

Независимо от того, какой замысел был у входивших в квартиру в Санрайзе агентов, «что-то пошло совсем не по плану», отмечает крупнейшая ежедневная газета в Форт-Лодердейле. «ФБР раскрыло крайне малый объем информации о перестрелке, однако имеющиеся улики позволяет представить ряд сценариев, которые могли осуществиться в самый кровопролитный для Бюро день с момента терактов 11 сентября, — пишет Sun Sentinel. — По словам источников, почти наверняка агенты лишились эффекта неожиданности, который дал бы им преимущество. Может быть, они неверно оценили реакцию подозреваемого. Кроме того, им, возможно, пришлось действовать в спешке, поскольку некое третье лицо могло оказаться в опасности ».

Проведение обысков по месту жительства или работы — казалось бы, одна из самых рутинных операций, которыми полиция, сотрудники ФБР и других силовых ведомств занимаются ежедневно и обычно без серьезных неожиданностей. В то же время, как отмечает Алекс Пикеро, специализирующийся на криминологии профессор из Университета Майами, эти мероприятия всё чаще оказываются сопряжены с серьезными угрозами для жизни и здоровья правоохранителей. «Работа с ордерами наряду с выездами по сигналам о бытовом насилии и высокоскоростными погонями — это один из самых опасных видов деятельности для сотрудников правоохранительных органов, — уверен специалист, побеседовавший с агентством АР. — Ведь они не знают, что ждет их внутри».