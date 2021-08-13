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При стрельбе в английском Плимуте погибла пятилетняя девочка

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Одной из жертв стрельбы в английском Плимуте стала пятилетняя девочка. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает газета The Times со ссылкой на очевидцев.

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Как сообщила изданию проживающая недалеко от места ЧП 57-летняя местная жительница, мужчина, одетый в серо-черное и вооруженный полуавтоматическим оружием, «выбил дверь дома» и застрелил девочку и ее мать.

«Мы услышали несколько громких ударов, которые, как я сказала, были похожи на выстрелы. Потом он побежал в парк, и снова раздались выстрелы», — рассказала женщина.

По данным The Sun, затем стрелявший сбежал через парк за домом в Нортдаун-Кресент, где открыл огонь и убил пару, выгуливающую собак. В скором времени он покончил с собой.

Всего жертвами происшествия стали шесть человек, включая стрелявшего. Несколько человек ранены и находятся в больнице.

ЧП произошло вечером 12 августа на Биддик-драйв, в районе Кейхэм в Плимуте. По данным газеты Daily Mail, инцидент произошел на бытовой почве. В полиции также отметили, что не рассматривают случившееся как связанный теракт.Глава МВД Великобритании Прити Пател назвала инцидент шокирующим.

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