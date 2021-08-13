Прямой эфир
Происшествия
Упавший в озеро Ми-8 обнаружили на глубине 110 м с отломанным хвостом
Мир
Съемки «Властелина колец» перенесут из Новой Зеландии
Общество
В ходе проверки автобусов в Воронеже не выявили подозрительных предметов
Общество
Возгорание ликвидировали в шахте в Белгородской области
Общество
В Хабаровском крае сотрудники банка похитили почти 20 млн рублей за 12 лет
Мир
В Японии проснулся подводный вулкан
Мир
Девять человек пропали без вести при столкновении двух судов в Китае
Мир
В девяти префектурах Японии объявлена эвакуация более 3 млн человек
Мир
Министры обороны РФ и КНР прибыли на место совместных военных учений

В Москве отменят все ограничения на посещение зоопарка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве отменяют все ограничения на посещение зоопарка, включая крытые павильоны. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В этот же день мэр столицы подписал указ, отменяющий обязательный перевод 30% сотрудников на удаленный формат работы.

C 19 июля в Москве отменена система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Глава города подчеркнул, что отмена обязательного предъявления QR-кодов для посещения мест общественного питания не означает прекращение действия всех остальных эпидемических требований.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021