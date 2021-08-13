В Москве отменят все ограничения на посещение зоопарка
В Москве отменяют все ограничения на посещение зоопарка, включая крытые павильоны. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В этот же день мэр столицы подписал указ, отменяющий обязательный перевод 30% сотрудников на удаленный формат работы.
C 19 июля в Москве отменена система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Глава города подчеркнул, что отмена обязательного предъявления QR-кодов для посещения мест общественного питания не означает прекращение действия всех остальных эпидемических требований.
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