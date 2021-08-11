Эпидемиолог Роспотребнадзора сообщила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в масштабах России стабилизировалась, но при этом она все еще остается напряженной. Об этом в среду, 11 августа, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших», — сообщила эпидемиолог Роспотребнадзора «РИА Новости».

Тем не менее Пшеничная акцентировала внимание на регулярной изменчивости данных по распространению болезни. По ее словам, если смотреть на ситуацию с позиции целой страны, а не отдельно взятых регионов, то можно проследить снижение еженедельных темпов прироста заболевших вирусом.

Накануне, 10 августа, Наталья Пшеничная указала, что снизить потенциальные темпы прироста показателей по заболеваемости коронавирусной инфекцией может только вакцинация.

7 августа глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что третья волна коронавируса более агрессивна и распространяется быстрее из-за мутации штаммов. Министр также заявил, что окончательно иммунитет к коронавирусу формируется только после полного прохождения вакцинации. Именно поэтому при использовании двухкомпонентного препарата необходимо пройти полный цикл.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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