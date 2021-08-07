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Мурашко заявил о распространении более агрессивной третьей волны COVID-19

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Третья волна коронавируса более агрессивна и распространяется быстрее из-за мутации штаммов. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в субботу, 7 августа.

«Третья волна, она в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения», — сказал он в ходе рабочей поездки в Астрахань.

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Раннее, 5 августа, министр отметил, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

При этом 14 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится в начале новой волны пандемии коронавируса. По его словам, индийский вариант коронавируса «Дельта» является одним из главных факторов роста показателей передачи инфекции, что «подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер».

Вместе с тем с 18 января в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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