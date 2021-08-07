Мурашко назвал условия формирования иммунитета к COVID-19 после вакцинации

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что окончательно иммунитет к коронавирусу формируется только после полного прохождения вакцинации. Именно поэтому при использовании двухкомпонентного препарата необходимо пройти полный цикл.

«Причем нужно помнить, что по прошествии, в зависимости от типа вакцины, второй или третьей недели формируется протективный иммунитет, который позволяет защитить от тяжелых заболеваний и сохранить жизнь», — сказал министр журналистам в ходе рабочего визита в Астрахань в субботу, 7 августа.

Мурашко также напомнил, что вакцину «Спутник V», разработанную Центром имени Гамалеи, можно использовать беременным после 22 недель, а препарат «Спутник Лайт» подойдет для ревакцинации.

Кроме того, министр указал, что штамм коронавируса «Дельта» быстрее приводит к тяжелому течению COVID-19.

«Сокращается время развития тяжелых форм заболевания, часто видим, что уже на пятые сутки формируются тяжелые осложнения», — подчеркнул он.

Также в ходе рабочей поездки в Астрахань глава российского Минздрава сообщил, что третья волна коронавируса более агрессивна и распространяется быстрее из-за мутации штаммов.

5 августа министр отметил, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

При этом 14 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится в начале новой волны пандемии коронавируса. По его словам, индийский вариант коронавируса «Дельта» является одним из главных факторов роста показателей передачи инфекции, что «подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер».

С 18 января в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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