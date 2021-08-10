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Эпидемиолог назвала способ снизить заболеваемость COVID-19

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Только вакцинация от коронавируса позволит снизить возможные риски роста заболеваемости COVID-19. Об этом во вторник, 10 августа, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.

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«В период, когда начинается учебный сезон в школах и вузах, естественно, увеличивается число контактов между людьми. Только вакцинация позволит снизить возможные риски роста заболеваемости после возвращений из отпусков, начала занятий в школах и институтах, формирования коллективов. Чем больше людей будут иметь иммунную защиту от COVID-19, тем меньше вероятность, что такое произойдет», — приводят «РИА Новости» слова Пшеничной.

По ее словам, вирус изменяется быстрее, чем в 2020 году. Сейчас основная задача — достичь коллективной иммунной защиты как можно быстрее, не дожидаясь того момента, когда изменчивость вируса позволит ему защитится от иммунного ответа организма, заключила врач.

7 августа глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что третья волна коронавируса более агрессивна и распространяется быстрее из-за мутации штаммов. Министр также заявил, что окончательно иммунитет к коронавирусу формируется только после полного прохождения вакцинации. Именно поэтому при использовании двухкомпонентного препарата необходимо пройти полный цикл.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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