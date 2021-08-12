Проценко рассказал об уменьшении числа пациентов с коронавирусом

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил в четверг, 12 августа, что число пациентов с COVID-19 в России снизилось.

«Я вижу ровно то же самое, что мы видим вместе с вами из открытых источников Российской Федерации. Мы видим снижение количества новых случаев, видим снижение госпитализированных пациентов в различных регионах — примерно одинаково. Может быть, немного растянуто во времени»,— сказал он во время визита в Центр управления регионом (ЦУР) Забайкалья.

По словам Проценко, снижение количества заболевших связано с возросшим за полтора месяца числом пациентов, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет.

Накануне заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что, если вакцинация против коронавируса растянется на два-три года, то число антител начнет снижаться, что не позволит увидеть эффект от достижения коллективного иммунитета в 60% и более. При этом она отметила, что в тех регионах, где вакцинировано большое число жителей, наблюдается снижение заболеваемости COVID-19.

Кроме того, Пшеничная заметила, что ситуация с распространением коронавируса в масштабах России стабилизировалась, но при этом она всё еще остается напряженной.

В тот же день врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что основная задача вакцинации от коронавируса заключается в минимизации тяжелых последствий течения заболевания и снижении числа заболевших одномоментно.

Ранее, 5 августа, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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