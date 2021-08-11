Врач назвал главную задачу вакцинации от COVID-19

Основная задача вакцинации от коронавируса заключается в минимизации тяжелых последствия течения заболевания и снижении числа заболевших одномоментно. Об этом в среду, 11 августа, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Задача вакцинации — снизить количество заболевших одномоментно, чтобы можно было жить спокойно», — объяснил он «РИА Новости».

11 августа прошел год с того дня, как президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против COVID-19 — российского препарата «Спутник V».

Накануне руководитель филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов сообщал, что всем переболевшим коронавирусной инфекцией нужно вакцинироваться, так как иммунитета после перенесенного COVID-19 может быть недостаточно для защиты от новых штаммов.

По последним данным, вакцинацию от коронавируса в России прошли более 37 млн человек.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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