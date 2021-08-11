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В Роспотребнадзоре призвали не затягивать с вакцинацией от коронавируса

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Если вакцинация против коронавируса растянется на два-три года, то число антител начнет снижаться, что не позволит увидеть эффект от достижения коллективного иммунитета в 60% и более. Об этом 11 августа заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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Пшеничная отметила, что в тех регионах, где вакцинировано большое число жителей, наблюдается снижение заболеваемости COVID-19.

Кроме того, Пшеничная рассказала об эффективности российского препарата «Спутник V» против штаммов коронавируса.

«Оценивая нашу вакцину, можно сказать, что у нее продолжает сохраняться высокий уровень эффективности как против давно циркулирующих штаммов, так и против новых», — рассказала Пшеничная после выступления в эфире российского общества «Знание».

Пшеничная добавила, что в настоящее время российские ученые работают на опережение и изучают вирусы с пандемическим потенциалом.

«Давно уже созданы платформы для разработки вакцин против различных патогенов, даже тех, которые существуют теоретически, потому что каждый год на нашей планете появляются новые вирусы. Всегда во всех странах должна быть готовность к развитию новой пандемии. В большинстве случаев такого не происходит. Наши вакцины удалось разработать быстро, потому что платформы пандемических типов вируса были созданы давно, что и позволило оперативно мобилизовать мощную платформу для быстрого и массового запуска вакцины, которую сейчас имеем», — заключила Пшеничная.

Ранее в среду врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что основная задача вакцинации от коронавируса заключается в минимизации тяжелых последствий течения заболевания и снижении числа заболевших одномоментно.

Накануне руководитель филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов сообщал, что всем переболевшим коронавирусной инфекцией нужно вакцинироваться, так как иммунитета после перенесенного COVID-19 может быть недостаточно для защиты от новых штаммов.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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