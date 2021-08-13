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Собянин отменил обязательный перевод 30% сотрудников на удаленку

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Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 13 августа, подписал указ, отменяющий обязательный перевод 30% сотрудников на удаленный формат работы.

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«Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями»,— написал мэр в своем личном блоге.

Вместе с тем он отметил, что работодателям рекомендовано и в дальнейшем сохранять удаленный формат, если это возможно без ущерба для деятельности организаций.

Кроме того, Собянин напомнил, что работодатели по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ.

Также отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые 4 часа) и регулярном тестировании сотрудников на коронавирус (не менее 10% персонала каждые 15 дней).

12 августа главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что число пациентов с COVID-19 в России снизилось. По его словам, это связано с возросшим за полтора месяца числом пациентов, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет.

Ранее, 11 августа, заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что ситуация с распространением коронавируса в масштабах России стабилизировалась, но при этом она все еще остается напряженной.

31 июля главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал вероятность нового локдауна в Москве. По его словам, в настоящее время совершенно иная ситуация, нежели в марте 2020 года, когда локдаун был единственной мерой по уменьшению нагрузки на систему здравоохранения и снижению числа летальных случаев. Сейчас же, по его словам, есть вакцина.

Ранее, 30 июля, Собянин подписал указ об отмене требования о ношении перчаток в общественных местах. С 19 июля в столице была отменена система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Градоначальник заявил, что это достаточно серьезное решение, но оно принято взвешенно.

Указ перевести 30% сотрудников на удаленный формат работы был подписан 25 июня. Кроме того, на дистанционный режим работы работодатели должны были перевести всех сотрудников из числа граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен депздравом Москвы.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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