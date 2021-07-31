Проценко прокомментировал вероятность нового локдауна в Москве

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, комментируя вероятность введения нового локдауна в Москве, отметил в субботу, 31 июля, что в настоящее время совершенно иная ситуация, нежели в марте 2020 года.

«За это время случилась, я бы сказал, революция: в Москве были развернуты дополнительные мощности, появились резервные госпитали, в этих госпиталях появились не только койки, но и современное оборудование: и аппараты ИВЛ, и лабораторная база, инфузионные системы. Но что самое главное — появились вакцины»,— рассказал он РБК.

По словам главврача, в марте локдаун был единственной мерой по уменьшению нагрузки на систему здравоохранения и снижению числа летальных случаев.

Также Проценко отметил, что для столицы были созданы все условия, чтобы быстро и качественно пройти вакцинацию от коронавируса.

Кроме того, он прокомментировал миф о том, что люди заболевают именно после вакцинации. По словам главврача, вакцинированным можно считать человека, у которого прошло 14 дней после введения второго компонента. Он отметил, что до этого момента иммунитет не сформировался и вакцинированным его считать нельзя. Именно в этом и кроется, по его словам, причина многочисленных спекуляций.

Ранее, 30 июля, Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом победы над коронавирусом. Он указал, что введение препарата дает гарантию того, что заболевание не пройдет в тяжелой форме.

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинацию от коронавирусной инфекции в России необходимо ускорить, чтобы не допустить всплеска новых случаев осенью в стране. Летом, по словам Поповой, люди более разобщены, так как находятся в отпусках или на каникулах, однако в сентябре они вернутся на работу и в учебные заведения, поэтому сейчас важно привиться.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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