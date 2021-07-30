Попова призвала ускорить вакцинацию от коронавируса в России

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в России необходимо ускорить, чтобы не допустить всплеска новых случаев осенью в стране, заявила в пятницу, 30 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Конечно, нужно ускориться, и еще раньше нужно было бы нам ускориться. На сегодняшний день это остро необходимо», — сказала она.

Летом, по словам Поповой, люди более разобщены, так как находятся в отпусках или на каникулах, однако в сентябре они вернутся на работу и в учебные заведения, поэтому сейчас важно привиться.

Ранее в этот день главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом победы над коронавирусом. По его словам, введение препарата от COVID-19 служит гарантией того, что заболевание не пройдет в тяжелой форме. Более того, решение сделать прививку от инфекции до новой волны — это гражданская ответственность, указал он.

28 июля Попова заявила, что полный цикл вакцинации от коронавируса в России прошли более 21 млн человек. По ее словам, среди привившихся полным циклом любой из вакцин заболевают COVID-19 не более 0,8%.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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