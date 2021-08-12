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Сотрудники МЧС прибыли на место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

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Специалисты российского МЧС по Камчатскому краю прибыли на место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом в среду, 12 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что в совокупности в спасательной операции задействованы по меньшей мере 60 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.

«Вертолет МИ-8 МЧС России со спасателями и водолазами на борту прибыл в район Курильского озера Кроноцкого заповедника. С собой у специалистов есть все необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте регионального ведомства.

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее этим же днем, 12 августа.

Уточняется, что падение случилось при попытке посадки воздушного судна. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Как рассказали сотрудники приозерной авиабазы, куда должен был приземлиться вертолет, момента падения аппарата видно не было, разве что слышен звук упавшего в воду воздушного судна. Отмечается, что Ми-8 полностью погрузился в водоем.

Вертолет находится на глубине Курильского озера, которая оценивается в 100 м.

По факту крушения Ми-8 Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу безопасности полета в соответствии с положениями, предусмотренными российским законодательством.

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