В больнице Владикавказа построят новую систему подачи кислорода

В Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе, где погибли пациенты, необходимо построить новую систему подачи кислорода, поскольку рассматривать старую систему как основную нельзя. Об этом в среду, 11 августа, сообщили в пресс-службе правительства Северной Осетии.

«Эксперты пришли к выводу о необходимости строительства новой системы. К проектированию и монтажу нового оборудования с соблюдением всех необходимых технических требований специалисты планируют приступить уже завтра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что монтирование нового оборудования будет проводиться параллельно с поддержанием в рабочем состоянии уже имеющегося. Работы займут порядка двух недель.

По словам врио главы республики Сергея Меняйло, имеющаяся система подачи кислорода в настоящий момент работает в штатном режиме, но в целом эксперты сделали вывод, что «рассматривать эту систему как основной источник подачи кислорода нельзя — она неработоспособна».

Кроме того, налажены бесперебойные поставки кислорода из Краснодара. Утром 12 августа в республику прибудет цистерна с 16 т кислорода из города Абинска Краснодарского края.

Ранее в этот день врио министра здравоохранения республики Северная Осетия – Алания Сослан Тебиев сообщил, что в клинической больнице Владикавказа восстановили магистральную линию подачи кислорода.

В понедельник, 9 августа, в республиканской клинической больнице произошла поломка кислородной системы, в результате чего скончались девять больных коронавирусом — восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Они находились в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. 10 августа еще двое скончались. Врио главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло заявил, что смерть еще двух человек не является следствием аварии. По его словам, люди умерли из-за критического поражения легких.

Как уточнил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев, причиной аварии в больнице Владикавказа стал сбой в работе системы кислородного обеспечения. Также сообщалось, что бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов налажено.

При этом отмечалось, что Ростехнадзор предупреждал руководство больницы скорой помощи во Владикавказе о несоответствии оборудования нормам.

10 августа был задержан главврач больницы, который подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.