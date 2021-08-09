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Уголовное дело возбудили после гибели девяти пациентов в больнице Владикавказа

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Во Владикавказе 9 августа возбуждено уголовное дело после гибели девяти человек, болевших коронавирусом. Они погибли из-за нехватки кислорода, которая произошла из-за прорыва трубы системы подачи кислорода.

«По факту происшествия в клинической больнице скорой помощи Владикавказа следственными органами СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сообщил «РИА Новости» старший помощник руководителя регионального СУ СК Эдуард Гусов.

Ранее в этот же день сообщалось, что девять человек, проходивших лечение от COVID-19, скончались после выхода из строя системы подачи кислорода в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе.

Как сообщил временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло, пациенты, умершие в больнице Владикавказа из-за нехватки кислорода, находились в тяжелом состоянии — у них было большое поражение легких.

Как отметила начальница пресс-службы правительства региона Ольга Дзагоева, прорыв кислородной трубы произошел в 18:00. Через полчаса подача кислорода была налажена, но за это время несколько человек умерли.

После произошедшего в городе Минздрав решил направить во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов.

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