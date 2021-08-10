Бастрыкин взял расследование ЧП во Владикавказе под личный контроль

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование гибели девяти человек в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Владикавказа, где произошла авария с кислородной системой. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщается сайте ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела и поставил ход расследования на личный контроль», — говорится в сообщении СК России.

Ранее в этот день временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло отдал распоряжение проверить все медицинские учреждения региона после происшествия в больнице Владикавказа.

Кроме того, по словам Меняйло, причиной трагедии стал прорыв трубы под землей. Как ранее говорил врио Северной Осетии, пациенты, умершие в больнице Владикавказа из-за нехватки кислорода, находились в тяжелом состоянии — у них было большое поражение легких.

Ранее в этот же день сообщалось, что девять человек, проходивших лечение от COVID-19, скончались после выхода из строя системы подачи кислорода в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе.

После произошедшего в городе Минздрав решил направить во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов.

СУ СК по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).