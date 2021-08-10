В больнице Владикавказа восстановили линию подачи кислорода

В клинической больнице Владикавказа, где из-за подрыва подземной трубы перестал подаваться кислород тяжелым пациентам с коронавирусом, и 11 из них скончались, восстановили магистральную линию подачи кислорода. Об этом сообщил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев.

«В данный момент завершены работы на месте прорыва магистральной линии. Проводится тестирование работы всей системы. Также в ближайшее время ожидается поставка кислорода в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи», — сказал он.

В понедельник, 9 августа, в Республиканской клинической больнице произошла поломка кислородной системы, в результате чего скончались девять больных коронавирусом — восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Они находились в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. 10 августа еще двое скончались. Врио главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло заявил, что смерть еще двух человек не является следствием аварии. По его словам, люди умерли из-за критического поражения легких.

Как уточнил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев, причиной аварии в больнице Владикавказа стал сбой в работе системы кислородного обеспечения. Также сообщалось, что бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов налажено.

При этом отмечалось, что Ростехнадзор предупреждал руководство больницы скорой помощи во Владикавказе о несоответствии оборудования нормам.

10 августа был задержан главврач больницы, который подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов (Ст. 238 ч. 3 УК РФ).

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.