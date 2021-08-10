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Задержан главврач больницы во Владикавказе после смерти пациентов

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Следователи задержали главврача Республиканской клинической больницы скорой помощи во Владикавказе, где произошел сбой в системе подачи кислорода и погибли несколько пациентов. Об этом во вторник, 10 августа, сообщили в управлении Следственного комитета (СК) РФ по Республике Северная Осетия-Алания.

Дело — труба: подробности трагедии в больнице Владикавказа
Причиной аварии мог стать прорыв новой трубы под кислородной станцией

Главврач подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов (Ст. 238 ч. 3 УК РФ), отмечает РЕН ТВ. Максимальное наказание по данной статье составляет 10 лет лишения свободы.

В ближайшее время СК будет ходатайствовать об аресте 58-летнего мужчины.

«По версии следствия, 9 августа 2021 года в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи в городе Владикавказ произошел прорыв кислородной трубы, питающей реанимационное отделение больницы, в котором находились пациенты, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. В результате произошедшего скончались девять больных, находившихся в реанимационном отделении», — указали в СК.

Ранее в этот день сообщалось, что Ростехнадзор предупреждал руководство больницы скорой помощи во Владикавказе о несоответствии оборудования нормам.

Накануне стало известно, что после поломки кислородной системы скончались девять больных коронавирусом — восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Они находились в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. В понедельник стало известно о еще двух скончавшихся. Врио главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло заявил, что смерть еще двух человек не является следствием аварии. По его словам, люди умерли из-за критического поражения легких.

Как 10 августа уточнил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев, причиной аварии в больнице Владикавказа стал сбой в работе системы кислородного обеспечения. Также сообщалось, что бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов налажено.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

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