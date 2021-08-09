Девять человек погибли после прорыва трубы с кислородом в больнице Владикавказа
Девять человек, проходивших лечение от COVID-19, скончались после выхода из строя системы подачи кислорода в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает пресс-служба главы и правительства Республики Северная Осетия.
«По обновленной информации на 19:46 (совпадает с мск — Ред), врио министра здравоохранения (республики — Ред.) Сослана Тебиева число жертв достигло девяти», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пациентам больницы предоставлены дополнительные баллоны с кислородом.
В октябре 2020 года 13 пациентов коронавирусного госпиталя при Городской больнице № 20 Ростова-на-Дону задохнулись из-за отсутствия кислорода для аппаратов ИВЛ. Отмечается, что больные погибли, когда в перегруженном медучреждении не успели пополнить запасы газа.