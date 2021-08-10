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Ростехнадзор уведомлял больницу во Владикавказе о проблемах с оборудованием

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Ростехнадзор предупреждал руководство Республиканской клинической больницы скорой помощи во Владикавказе, где накануне произошла авария на кислородной станции, о несоответствии оборудования нормам. Об этом сообщает во вторник, 10 августа, РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что сотрудники медицинского учреждения не проходили обучение по работе с оборудованием.

Дело — труба: подробности трагедии в больнице Владикавказа
Причиной аварии мог стать прорыв новой трубы под кислородной станцией

Кроме того, в марте этого года на больницу был составлен протокол по статье «Нарушение требований промышленной безопасности».

Ранее в этот день врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев сообщил, что причиной аварии в больнице стал сбой в работе системы кислородного обеспечения. Он уточнил, что в настоящее время проводится проверка.

Накануне в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе от нехватки кислорода скончались девять больных коронавирусом — восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Они находились в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Всего в тот момент в отделении находился 71 пациент.

Позднее стало известно о смерти еще двух пациентов больницы. Однако врио главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло заявил, что их смерть не является следствием аварии. По его словам, люди умерли из-за критического поражения легких.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

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