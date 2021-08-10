Врио главы Северной Осетии назвал причину смерти еще двух человек в больнице

Врио главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло заявил во вторник, 10 августа, что смерть еще двух человек во владикавказской больнице не является следствием аварии. Люди умерли из-за критического поражения легких.

«Это не связанные, конечно, вещи. Люди умерли ночью, им подавался кислород в штатном режиме, но поражение легких у них было критическое»,— рассказал он «Интерфаксу».

Ранее сообщалось, что еще двое мужчин скончались после аварии на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе — число умерших возросло до 11.

Накануне в больнице от нехватки кислорода скончались девять больных коронавирусом — восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Они находились в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Всего в тот момент в отделении находился 71 пациент.

После аварии в больнице скорой помощи кислород начали подавать по резервным каналам. 10 августа было налажено бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Сергей Меняйло назвал причиной поломки кислородной системы прорыв подземной трубы.