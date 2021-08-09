Меняйло рассказал о погибших пациентах в больнице Владикавказа

Пациенты, умершие в больнице Владикавказа из-за нехватки кислорода, находились в тяжелом состоянии — у них было большое поражение легких. Об этом 9 августа заявил временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Находились на инвазивной искусственной вентиляции с большим поражением легких», — сказал Меняйло, слова которого приводятся в Telegram-канале правительства Северной Осетии.

Меняйло также принес соболезнования семьям погибших.

Как отметила начальница пресс-службы правительства региона Ольга Дзагоева, прорыв кислородной трубы произошел в 18:00. Через полчаса подача кислорода была налажена, но за это время несколько человек умерли.

Ранее в этот же день сообщалось, что девять человек, проходивших лечение от COVID-19, скончались после выхода из строя системы подачи кислорода в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе.