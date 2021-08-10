Число погибших в результате ЧП в больнице Владикавказа увеличилось до 11

Еще двое мужчин скончались после аварии с кислородом в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе, число умерших возросло до 11. Об этом во вторник, 10 августа, сообщил журналистам сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

Он также заверил, что основная линия подачи кислорода в больницу заработает во вторник.

9 августа в больнице Владикавказа от нехватки кислорода скончались девять больных коронавирусом. Это были восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Они находились в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Всего в тот момент в отделении находился 71 пациент.

После аварии в больнице скорой помощи кислород начали подавать по резервным каналам. Уже 10 августа было налажено бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов.

Врио главы региона Сергей Меняйло назвал причиной поломки кислородной системы прорыв подземной трубы. Кроме того, он распорядился проверить все медицинские учреждения региона после происшествия.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Новость дополняется