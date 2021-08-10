Прямой эфир
Общество
Петербург впервые с 3 февраля обошел Москву по числу выявленных случаев COVID-19
Общество
Вирусолог рассказал о необходимости прививаться переболевшим COVID-19
Общество
Путин поручил МЧС увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
Общество
Экс-премьера Северной Осетии задержали по делу о растрате
Мир
В Пекинском зоопарке произошла массовая драка посетителей
Происшествия
Число погибших в результате ЧП в больнице Владикавказа увеличилось до 11
Мир
Китай отозвал посла из Вильнюса
Общество
Глава Минприроды назвал напряженной ситуацию с лесными пожарами в РФ
Общество
В России за сутки выявили 21 378 случаев заболевания COVID-19
Сюжет:

Число погибших в результате ЧП в больнице Владикавказа увеличилось до 11

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еще двое мужчин скончались после аварии с кислородом в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе, число умерших возросло до 11. Об этом во вторник, 10 августа, сообщил журналистам сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

Он также заверил, что основная линия подачи кислорода в больницу заработает во вторник.

9 августа в больнице Владикавказа от нехватки кислорода скончались девять больных коронавирусом. Это были восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Они находились в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Всего в тот момент в отделении находился 71 пациент.

После аварии в больнице скорой помощи кислород начали подавать по резервным каналам. Уже 10 августа было налажено бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов.

Врио главы региона Сергей Меняйло назвал причиной поломки кислородной системы прорыв подземной трубы. Кроме того, он распорядился проверить все медицинские учреждения региона после происшествия.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021