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В Северной Осетии проверят все больницы после ЧП с девятью жертвами

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В Северной Осетии проверят все медицинские учреждения после происшествия в больнице Владикавказа, где 9 августа погибли девять человек. Такое распоряжение в понедельник дал временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Меняйло, пишет РЕН ТВ.

Кроме того, Меняйло поручил разобраться в причинах произошедшего. Как ранее говорил врио Северной Осетии, пациенты, умершие в больнице Владикавказа из-за нехватки кислорода, находились в тяжелом состоянии — у них было большое поражение легких.

Ранее в этот же день сообщалось, что девять человек, проходивших лечение от COVID-19, скончались после выхода из строя системы подачи кислорода в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе.

После произошедшего в городе Минздрав решил направить во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов.

СУ СК по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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